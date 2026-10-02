Eskişehir Seyitgazi'de 2012'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun babası tutuklandı

Eskişehir Seyitgazi'de 2012'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun babası tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 8 Mayıs 2012'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi 12 gün sonra toprağa gömülü bulunmuştu. Çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan babası tutuklandı, birlikte gözaltına alınan 3 akrabası serbest bırakıldı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan babası tutuklandı.
Ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği kırsal Doğançayır Mahallesi'nde 8 Mayıs 2012'de kaybolduktan 12 gün sonra cesedi toprağa gömülü olarak bulunan Y.B'nin ölümüne ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çocuğun babası A.B. ile 3 akrabasını gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Seyitgazi ilçesinde 8 Mayıs 2012'de Y.B'nin kaybolmasının ardından ailenin haber vermesi üzerine ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı. Toprağa gömülü bulunan çocuğun cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki incelemenin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmişti.