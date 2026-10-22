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Eskişehir Odunpazarı'nda foseptik çukuruna düşen atı AFAD kurtardı

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Eskişehir Odunpazarı'nda foseptik çukuruna düşen atı AFAD kurtardı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bağlı bulunduğu yerden kaçan at, 71 Evler Mahallesi'ndeki boş arsada foseptik çukuruna düştü. AFAD ekiplerince kurtarılan ve bacağında yara oluşan at, belediye personelleri tarafından barınağa götürüldü.

ESKİŞEHİR'de foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir evde bağlı bulunan at, bulunduğu yerden kaçtı. Başıboş halde dolaşan at, boş arsada bulunan foseptik çukuruna düştü. Atın çukurdaki pisliğe saplandığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerde hareketsiz kalan at, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bacağında yara oluşan at, belediye personelleri tarafından barınağa götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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