Haberler

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6 ilde eş zamanlı olarak 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kadınları fuhuş yapmaya zorlayan ve maddi menfaat sağlayan suç organizasyonları deşifre edildi. 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuş suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Eskişehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet siteleri aracılığıyla müşterilere ulaştıkları, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, aracılık ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları belirlenen 13 zanlı yakalandı.

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 Tibet kasesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis, operasyon kapsamında 6'sı yabancı uyruklu 15 mağdur kadını kurtardı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu