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Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

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Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı.

Eskişehir'de polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili şüpheliler; S.B, E.D, M.Y. ve A.N'yi bir evin bahçesinde yakaladı.

Şüphelilerce çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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