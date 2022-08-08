Eskişehir gündem haberleri: Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı. Eskişehir'de polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili şüpheliler; S.B, E.D, M.Y. ve A.N'yi bir evin bahçesinde yakaladı. Şüphelilerce çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Deniz Açık Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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