Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt, Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan askerler için taziye mesajı paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Mecali, bakanlığın X hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ürdün'ün kardeş Türkiye hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade eden Mecali, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından yayımlanan açıklamada da başsağlığı dilekleri iletildi.

Kuveyt'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kuveyt'in dost Türkiye hükümetine, halkına ve şehit olan askerlerin ailelerine en içten başsağlığı ve taziyelerini ilettiği belirtildi.

Kaynak: AA