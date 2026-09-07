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Baksan Sanayi'de yangın kontrol altına alındı

Baksan Sanayi'de yangın kontrol altına alındı
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Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'nde bir işletmede çıkan yangın, 150 personelin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesindeki bir işletmede saat 22.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı işletmedeki yangın söndürme çalışmalarında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçlarıyla birlikte yaklaşık 150 personel görev yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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