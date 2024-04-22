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Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde 1850 Kuzu Doğdu

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde bu yıl 1850 kuzu doğdu. İşletme, Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine de başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde bu yıl 1850 kuzu doğdu.

Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve tiftik keçisi yetiştiriciliğinin yanı sıra 2021 yılı itibarıyla et verimi yüksek ve kalitesi yüksek olan Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlandı.

Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesinde mart ayında başlayıp nisanın ortasında sona eren doğumlarda 1850 kuzu dünyaya gözlerini açtı. Ağılda bulunan kuzuların, koyunlarla buluşması görüntülendi.

"Sürümüzü gençleştirdik"

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, 2021 yılının ekim ayından itibaren işletmede Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

2022 yılında doğan kuzuların bu sene doğum yaptığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl 1500 koyuna koç kattık. Yüzde 38'lik ikizlik oranıyla 1850 kuzumuz dünyaya geldi. Doğumlar tamamlandı. Mart ayının ilk haftasında başlayan doğumlar, nisan ayının ilk haftasında bitti. Sürümüzü gençleştirdik. İşletmemizde doğan kuzularımız bu yıl ilk kez doğum yaptı. Gençleştirmeyi sürdüreceğiz. Gelecekte işletmemizdeki Anadolu merinosu ırkı küçükbaş hayvanlarımızın sayısı artacak. Hayvancılık için güzel bir sezon geçiriyoruz. Ülkemizdeki hayvancılığa katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda da damızlık satışlarını gerçekleştireceğiz. Kaliteli damızlık yetiştirip, hayvancılıkla uğraşanlara ulaştırılmasını amaçlıyoruz."

Anadolu merinosu ırkında bütün annelerin güzel, yavrularının da özel olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Anadolu merinosunda koyunların kuzularla buluşması doğumdan itibaren başlar. Anne yavrusunu kokusundan tanıyor. 4 ay boyunca bu birliktelik devam ediyor. Bu sürenin sonunda koyun ile yavrusu birbirinden ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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