Eskişehir'de yol çalışması çukuruna düşen otomobilde 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 yaralandı

Eskişehir'de yol çalışması çukuruna düşen otomobilde 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de yol çalışması için kazılan çukura düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Eskişehir'de yol çalışması için kazılan çukura düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Serdal Ü. (29) idaresindeki 26 NA 268 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda yol yapım çalışmaları kapsamında açılan çukura düştü.
Çukura devrilen otomobilin sürücüsü ve araçtaki Sema Ü. (47), Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralı 6 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolculardan Sema Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.