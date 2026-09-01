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Eskişehir'de Adli Yıl Törenle Açıldı

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Eskişehir Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Barosu tarafından 2026-2027 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Adalet Sarayı önünde düzenlenen törende, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Günaydın, yeni adli yılı, savcılık makamının ve savunmanın ortak sorumluluğunu simgeleyen adliyenin önünde karşıladıklarını kaydederek, "Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, yargı camiamıza ve bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
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