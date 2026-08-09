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Eskişehir'de evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de evini yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde apartman dairesini yakmaya çalışarak kaçan M.K., polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, apartman tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşadığı apartman dairesini yakmaya çalışarak kaçan şüpheli tutuklandı.

Alanönü Mahallesi Batur Sokağı'ndaki 7 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairesini dün henüz bilinmeyen nedenle yakmaya çalışarak kaçan M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin evini yakmaya çalışması sonucu dumanı fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, evin mutfağında kağıtların tutuşturulması sonucu çıktığı belirlenen yangını kontrol altına alarak söndürmüştü.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, M.K'nin evde olmadığı tespit edilmiş, apartman tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Binada yaşayanların M.K'den şikayetçi olması üzerine polis ekiplerince yangını çıkardıktan sonra kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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