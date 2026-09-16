Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Odunpazarı ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 189 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA