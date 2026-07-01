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Öğrenciler fosillerin izinde bir maceraya çıktı

Öğrenciler fosillerin izinde bir maceraya çıktı
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Eskişehir'de TÜBİTAK destekli 'Fosillerin İzinde Bir Macera' projesi tamamlandı. 33 ortaokul öğrencisi, jeoloji ve paleontoloji alanlarında saha çalışmaları ve laboratuvar uygulamaları yaparak bilimsel gözlem becerilerini geliştirdi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "Fosillerin İzinde Bir Macera" projesi başarıyla tamamlandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından 15-20 Haziran'da gerçekleştirilen projeye, Seyitgazi, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde öğrenim gören 6. ve 7. sınıf düzeyindeki 33 ortaokul öğrencisi katıldı.

Program boyunca öğrenciler, jeoloji ve paleontoloji alanlarında temel bilgiler edinirken, sınıf ortamında öğrendikleri teorik bilgileri saha çalışmaları ve laboratuvar uygulamalarıyla pekiştirme imkanı buldu.

Proje kapsamında öğrenciler, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki fosil sahalarında incelemelerde bulunarak mikro ve makro fosilleri yerinde gözlemledi. Doğa yürüyüşleri sırasında bilimsel gözlem, araştırma ve sorgulama becelerini geliştiren katılımcılar, milyonlarca yıllık jeolojik geçmişe ilişkin uygulamalı eğitim aldı.

Program kapsamında ayrıca Ankara'daki MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Laboratuvarları, ETİ Arkeoloji Müzesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Yunusemre Gözlemevi'nde uygulamalı etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, Yazılıkaya-Midas Kenti Ören Yeri'ne gerçekleştirilen teknik gezide de bölgenin doğal ve kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı yakaladı.

Atölye çalışmalarında STEM uygulamaları, yaratıcı drama, yapay zeka destekli etkinlikler ve oyunlaştırma yöntemlerinden yararlanıldı. Program sonunda yapılan değerlendirme çalışmalarıyla katılımcıların bilgi ve kazanımları ölçülürken, öğrenmelerin kalıcılığı çeşitli etkinliklerle desteklendi.

Erken yaşta jeoloji ve paleontoloji alanlarında farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında öğrenciler, fosilleri tanımanın yanı sıra dünyanın biyolojik ve jeolojik geçmişini disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirme imkanı buldu.

Proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Seyitgazi Kaymakamlığı, Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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