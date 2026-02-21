Haberler

Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulamasında 386 kişi sorgulandı

Eskişehir'de asayiş ve trafik uygulamasında 386 kişi sorgulandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 386 kişi ve 117 araç sorgulandı, bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Emek Mahallesi'nde 24 ekip ve 78 personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamada 386 kişi ve 117 araç sorgulandı.

Polis, bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1,38 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çeşitli ihlaller nedeniyle 9 aracın sürücüsüne de ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
