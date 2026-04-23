Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir trafik kazasında 15 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Alkollü bir sürücü ve ehliyetsiz bir genç sürücüye ağır para cezaları uygulandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

T.U.Ö. (46) idaresindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil, Batıkent Mahallesi'nde 15 yaşındaki E.S'nin kullandığı 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 15 yaşındaki H.D.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü T.U.Ö'nün 1.43 promil alkollü olduğunu belirledi.

Alkollü otomobil sürücüsüne, "alkollü şekilde araç kullanmak, kaza yerinde tedbir almamak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak, eski tip ehliyetle araç kullanmak" suçlarından toplamda 33 bin 431 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Hafif ticari aracın 15 yaşındaki sürücüsü E.S'ye de "ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, kaza yerinde önlem almamak" suçları kapsamında 43 bin 719 lira para cezası uygulandı. Ayrıca aracın sahibi olan babasına da 40 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
