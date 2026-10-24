Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de tır tarlaya girip duvara çarptı, 2 yaralıdan sürücü kabinde sıkıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de tır tarlaya girip duvara çarptı, 2 yaralıdan sürücü kabinde sıkıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir-Bilecik kara yolunda tırın tarlaya girip işletme duvarına çarpması sonucu sürücü kabinde sıkıştı, yolcu yaralandı. İtfaiyenin 2 saati aşan müdahalesiyle kabinden çıkarılan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı, 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya girip bir işletmenin duvarına çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı.

H.A. (67) idaresindeki 10 TL 666 plakalı tır, Eskişehir- Bilecik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Tarlanın sonundaki bir işletmenin duvarına çarpan tırın sürücü kabini ezildi.

Kazada sürücü H.A. kabinde sıkışırken, araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kabinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 2 saati aşan müdahalenin ardından H.A'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü de ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçük Hadise'yi görenler tanıyabilecek mi? Yeni yaşına özel kare

Kim derdi ki bu küçük kız Türkiye'nin en ünlülerinden olacak
Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi

Türkiye'de bir ilk! 1.400 kilometre uzaktan ameliyat edildi