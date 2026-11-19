Eskişehir'de sulama kanalına devrilen aracın alkollü sürücüsü 26 bin lira ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda Ahmet M.B.'nin hafif ticari aracı boş sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan ve 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 26 bin lira ceza uygulandı; ehliyetine 6 ay el konuldu.
ESKİŞEHİR'de Ahmet M.B., hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla, boş sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan ve yapılan kontrolde 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 26 bin lira ceza uygulandı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet M.B. idaresindeki 26 AKR 169 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ahmet M.B., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ahmet M.B.'ye 26 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.
Kazayla ilgili başlatılan sürüyor.