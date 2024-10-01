Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Semt Pazarında Yol Çöktü: 2 Metre Derinliğinde Çukur Oluştu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de semt pazarında meydana gelen olayda, 3 hafta önce toprakla kapatılan yol çöktü ve yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Olay, pazar kurulmadan önce gerçekleştiği için büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Semt pazarı içerisindeki yol çöktü: 2 metre derinliğinde çukur oluştu

3 hafta önce toprakla kapatılan yol çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 3 hafta önce toprakla kapatılan yol, semt pazarının kurulduğu esnada çökerken, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukur oluştu.

Göçük, Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı üzerinde meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre sabah saatlerinde pazar kuran esnaf, yol üzerinde çöküntü meydana geldiğini fark etti. Alt yapı çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, sağanak yağmurun da etkisiyle yumuşadığı ve çöküntünün bu sebeple büyüdüğü tahmin edildi. Yaklaşık 1 buçuk- 2 metre derinliğindeki çukur görenleri hayrete düşürdü. Şans eseri vatandaş yoğunluğunun olmadığı saatte meydana gelen çöküntü, facianın ucuz atlatılmasına neden oldu. Olay yerine gelen Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi oluşan büyük çukura bir kamyon toprak dökerek çukuru kapattı.

"Asfalt atılmak için yolun çökmesini bekliyorlarmış"

Pazar esnafı olan Necmettin Sözbilir, "Yağmur yağarken benim tezgahımın önünde yavaş yavaş çökmeye başladı. O sırada daha pazar başlamamıştı ve kimse oradan geçmiyordu. Yaklaşık derinliği 1 buçuk metre kadar. Yağmurdan oldu diye düşünüyorum" dedi.

Pazardaki başka bir esnaf ise, "Yolun altı boşmuş, çakıl dökmüşler. Çalışma yapıldı, yol toprak ile kapanmıştı. Üç haftadır yol böyle. Asfalt atılmak için yolun çökmesini bekliyorlarmış. Çökmeden, oturmadan asfalt atılmıyormuş. Allah'tan kalabalık değildi, pazar daha yeni kuruluyordu. Daha önce böyle bir şey olmamıştı" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir'de Semt Pazarında Yol Çöktü: 2 Metre Derinliğinde Çukur Oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel

Yerel Haberler Eskişehir 3-sayfa Güncel Yaşam

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı

ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir? Lübnan'da ne oluyor? Lübnan'da savaş mı çıktı, ölen var mı, kaç kişi öldü? Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sur Belediyesp Erganispor Diyarbakırspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Erganispor Diyarbakırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erganispor Diyarbakırspor Bitlis Özgüzelderespor Kurtalan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bitlis Özgüzelderespor Kurtalan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bitl Vangölü SK Doğubayazıt FSK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Vangölü SK Doğubayazıt FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vangölü SK Doğubayazıt F Batman Kayra SK Hakkari Zap SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeşil Varto Spor Şırnak Petrol SK Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Yeşil Varto Spor Şırnak Petrol SK Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Iğdıresspor Kızıltepe 47 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Iğdıresspor Kızıltepe 47 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Green Card başvuru ne zaman 2024? Başvuru başladı mı? MasterChef künefe tarifi! En güzel künefe tarifi! Künefe tarifi nasıl yapılır? Künefe için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });