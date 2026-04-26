Eskişehir'de Sazova Çocuk Evi'nin temel atma töreni düzenlendi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Sazova Çocuk Evi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sazova Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, çocuklara yönelik her yatırımın geleceğe yapılan önemli katkı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin mahalleye önemli yatırımlar kazandırdığını belirten Süllü, "Çocuklar için atılmış her temel geleceğe atılan bir imzadır. Gerçekten çocuklara her yatırım, her birimizin geleceği için çok önemli adımlar." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Çocuklara yapılacak yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu dile getiren Ünlüce, kentte tam gün hizmet veren 3 çocuk evinin bulunduğunu anlattı.

Bugün 4'üncü çocuk evinin temelini attıklarını bildiren Ünlüce, "Burada çocuklarımızın şen kahkahaları yankılanacak." ifadelerini kullandı.

Programda Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
