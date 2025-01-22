Eskişehir'de Ruhsatsız Silahlara Operasyon: 1 Gözaltı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfeğin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine bir iş yerinde operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iş yerinde yaptığı aramada, 195 kuru sıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel