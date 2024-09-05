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Eskişehir'de Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni Gerçekleştirildi

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de düzenlenen 'Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni'ne katıldı. Görgün, burada yaptığı konuşmada yetişen pilotların ülkeye en iyi şekilde hizmet etmelerini temenni etti.

ESKİŞEHİR'de 'Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni'ne katılan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Burada yetişen pilotlarımızın ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini temenni ediyorum" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. İlk olarak Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden Görgün, Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı. Günün anısına şeref defterini imzalayan Görgün, ziyaretinin ardından Vali Aksoy ile birlikte, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen 'Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni'ne katıldı. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da katıldığı programda konuşan Görgün, "Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, Savunma Sanayii Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üniversitemize, Emniyet Genel Müdürlüğümüze bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada yetişen pilotlarımızın ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görgün, konuşmasının ardından Rektör Özcan'a teslimat belgesini takdim etti. Program, apron alanında yer alan uçakların incelenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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