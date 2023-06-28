Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

Eskişehir'de yüzmek için girdikleri Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden Hulusi Taha Pınar (14), çevredeki bir kişi tarafından kurtarılırken, Şırnak'da vatani görevini yaparken izinli geldiği öğrenilen Fatih Er (22) ise suda kayboldu. Er için dalgıçlar çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR'de yüzmek için girdikleri Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden Hulusi Taha Pınar (14), çevredeki bir kişi tarafından kurtarılırken, Şırnak'da vatani görevini yaparken izinli geldiği öğrenilen Fatih Er (22) ise suda kayboldu. Er için dalgıçlar çalışma başlattı.

Akşam saat 20.00 sıralarında Hulusi Taha Pınar ile Fatih Er, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay sokaktan geçen Porsuk Çayı'na girdi. Bir süre kendi aralarında şakalaşan iki kişi, ardından çırpınmaya başladı. Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarıyla oturan Enes Hasan Şen, 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını görünce suya atlayarak Pınar'ı kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun süre su yuttuğu belirlenen Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Şırnak'ta asker olduğu ve 15 gün önce hava değişim iznine geldiği öğrenilen Fatih Er'i Porsuk Çayı'nda dalgıçlarla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.