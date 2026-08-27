Eskişehir'de Mevlid-i Nebi Haftası: 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' Konferansı

Eskişehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi.

Eskişehir İl Müftülüğünce Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da katıldı.

Çarşı Camisi Uzman İmam Hatibi Nihat Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftü Vekili Sacit Ekerim açılış konuşması yaptı.

Vali Yılmaz, programdaki konuşmasında Hz. Muhammed'in güzel ahlakının günümüz insanı için önemli bir rehber olduğunu belirtti.

Maddi imkanların geliştiği bir dönemde manevi ve ahlaki değerlerin de korunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, gelecek nesillerin dürüst, adil, liyakat sahibi ve güzel ahlaklı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkati çekti.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimi sunuldu, ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın konferans verdi.

Program, hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA