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Eskişehir'de Polis Aracına Arkadan Çarpma: 6 Yaralı

Eskişehir'de Polis Aracına Arkadan Çarpma: 6 Yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otomobilin, başka bir kaza için olay yerinde bulunan polis aracına arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otomobilin, başka bir kaza için olay yerinde bulunan polis aracına arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Y.Ö. idaresindeki 26 ABC 393 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Y.G. idaresindeki 06 DJM 665 plakalı otomobil, kaza yerine gelen 26 A 7468 plakalı polis aracına arkadan çarptı.

Kazada polis memuru K.Ç. ile bekçi İ.K, otomobilin sürücüsü Y.G. ile araçta yolcu olarak bulunan M.E.G., N.G. ve E.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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