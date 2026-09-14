Eskişehir’de otobüsle yolculuk yapan kişinin üzerinden sentetik hap ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otobüsle yolculuk yapan bir kişinin üzerinde 128 adet sentetik hap ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, otobüs ile uyuşturucu hap götürüleceği bilgisi alındı.

Sivrihisar ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA