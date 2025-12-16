Haberler

Eskişehir'de ortaokul öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Tepebaşı ilçesinde 12 yaşındaki U.D., arkadaşlarıyla tartışma sonucu bıçakla yaralandı. Kavga sırasında yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 çocuk şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, ortaokul öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi Civan Sokak'ta ortaokul öğrencisi U.D. (12) ile çocuk yaştaki 4 kişilik bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.D. bıçakla yaralandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çocuk yaştaki 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalandı.

Kaynak: AA
