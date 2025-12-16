Eskişehir'de ortaokul öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, ortaokul öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi Civan Sokak'ta ortaokul öğrencisi U.D. (12) ile çocuk yaştaki 4 kişilik bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.D. bıçakla yaralandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çocuk yaştaki 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalandı.