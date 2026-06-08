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Ağrı'da anasınıfı öğretmeni evinde ölü bulundu

Ağrı'da anasınıfı öğretmeni evinde ölü bulundu
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edilen polis ekipleri, eve girdiklerinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koparan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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