Eskişehir’de orman yangını
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KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı