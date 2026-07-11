Okul inşaatından 500 bin liralık malzeme çalan 2 şüpheli, takip sonucu yakalandı

ESKİŞEHİR'de bir okul inşaatından 500 bin lira değerinde malzeme çalan 4 şüpheliden 2'si, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Odunpazarı ilçesi Erenköy Kırbaşı Caddesi'nde meydana geldi. 4 şüpheli, bir okul inşaatından yaklaşık 500 bin lira değerindeki malzeme çalarak, 3 tekerlekli motosiklete yükledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören şüpheliler, 3 tekerlekli motosiklet ile kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip sonucu abla kardeş olduğu belirlenen E.K. (20) ile N.K.'yi (22) Emek Mahallesi'nde çalınan malzemelerin bir kısmının yüklü olduğu 3 tekerlekli motosiklet ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerin, aynı inşaattan daha önce de hırsızlık yaptığı tespit edilirken, kaçan diğer 2 şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

Okul inşaatında görev yapan inşaat mühendisi Raşit Canbaz (58), şantiyeden 1 hafta önce de hırsızlık yapıldığını ifade ederek, "Akşamüstü eve giderken, komşularımız aradılar. Bazı kişilerin malzemeleri motosikletlerine yüklediğini söylediler. Bende hemen polisi aradım. Polisin ısrarlı takibiyle hırsızlığı yapan şahısların yakalandıklarını öğrendim. İfade verip şikayetçi olmak üzere karakola geldim. Güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Daha önce yaklaşık 500-600 bin liralık malzememizi çalmışlardı, 1 haftalık bir süreç içerisinde hırsızlığı bunların yaptıkları anlaşıldı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı