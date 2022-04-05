Eskişehir'de 'Öfke Kontrolü ve Stres ile Baş Etme Semineri' gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'de geçen ay otobüse biletsiz binmeye çalışan yolcunun yakını tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförü ile bir kez daha gündeme gelen öfke ve şiddet olaylarına karşı, ulaşım personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Öfke Kontrolü ve Stres ile Baş Etme Semineri" Taşbaşı Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Klinik Psikolog Prof. Dr. Gülten Seber tarafından verilen seminerlerde belediyenin çeşitli birimlerinde görevli toplam 580 personel eğitim alacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ulaşımda görev yapan toplu taşıma sürücülerine yönelik yapılan bu seminerde personele hitap eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, "Bu etkileyici ve güzel eğitimlere katılan siz kıymetli personelimize teşekkür ediyorum. Toplu taşımada yaşadığınız sorunları biliyoruz. Sizler göreviniz gereği vatandaş ile bire bir muhatap oluyorsunuz. Çok fazla stres altındasınız. Bu düzenlenen eğitim ile diliyoruz ki; stres ile başa çıkmanın faydalarını görmüş olacaksınız. Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada çalışan bir arkadaşımız saldırıya maruz kaldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve bizler konunun yakından takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Düzenlenen eğitimimiz 6 ayrı gruptan oluşacak. Her zaman Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olan değerli hocamız Prof. Dr. Gülten Seber'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce,katkılarından dolayı Prof. Dr. Gülten Seber'e teşekkür belgesi verdi.

Bültenler / Güncel