Eskişehir'de baharın habercisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Vali Ayyıldız ve Nabi Avcı nevruz ateşinden atladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal:

"Nevruz Bayramı'nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz"

Vali Erol Ayyıldız:

"Yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir"

ESKİŞEHİR - İlkbaharın habercisi Nevruz Bayramı Eskişehir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Erol Ayyıldız ve Ak Parti Milletvekili Nabi Avcı nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada ilkbaharın habercisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı Eskişehir'de de kutlandı. Eskişehir Valiliği, Türk Dünyası Vakfı ile Anadolu Üniversitesi tarafından Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dede Korkut Duası ile başlayan etkinlikler Rektör Fuat Erdal, Vali Erol Ayyıldız ve Milletvekili Nabi Avcı'nın açılış konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra nevruz ateşini yakarak üzerinden atlayan Rektör Erdal, Milletvekili Avcı ve Vali Ayyıldız, örs üzerinde demir dövdü. Etkinlikler kapsamında bir atlı spor kulübünün Atlı Savaş Sanatları Gösterisi izlendi.

"Nevruz Bayramı'nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal kutlamalarda yaptığı açılış konuşmasında nevruzun kültürel açıdan önemine değinerek, "Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası ve tüm kardeş coğrafyaların üniversitesi olmak gibi bir misyona sahip. Bugün üniversitemizin misyonuna uygun olarak soydaşlarımız, öz kardeşlerimiz ile gönül coğrafyamız ve kültür coğrafyamızı bir araya getirmenin, birlikte Nevruz Bayramı'nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşları üzülerek takip ediyoruz. İnsanlık olarak barış ve hoş görünün tekrar egemen olduğu daha adil bir dünyanın özlemini çekiyoruz. Bu nedenle nevruz bugün her zamankinden daha da anlamlı. Ülkemizde olduğu gibi uzak, yakın tüm coğrafyalarda Nevruz ruhuyla barış ve kardeşlik ikliminin tekrar filizlenmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bereket ve paylaşma kültürünün sevincini yüreğinde taşıyan herkesin Nevruz Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

"Yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir"

Geçmişten bugüne nevruzun her zaman coşkuyla kutlandığını aktaran Vali Erol Ayyıldız, "Nevruz, zengin kültürün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan, kardeş Türk Cumhuriyetleriyle aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir. Türk dünyasında ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği; karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Tarihimizin derinliklerinden günümüze kültür ırmağından akıp gelen, yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de biz farklı bir coşkuyla kutluyoruz"

Eskişehir'de nevruzun farklı bir coşkuyla kutlandığını söyleyen Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, "Bugün bütün turan coğrafyasında nevruz kutlanıyor. Ama Eskişehir'de biz ayrıca farklı bir coşkuyla kutluyoruz. Çünkü Eskişehir bildiğiniz gibi Türk dünyası kültür başkenti. İşte altında oturduğumuz bu kubbe de Türk dünyası kültür başkentliğini simgeleyen bir eser. Yukarıda Türk dünyası bilginlerinin sanatkarlarının hücreleri var. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın özellikle Eskişehir dışından gelen üniversite öğrencilerimizin buraları hem kendileri gezmeli hem de ailelerini, hemşerilerini buraya davet ettikleri zaman onlara gezdirmeli, tanıtmalı" dedi.

"Çok güzel ve çok eğlenceli geçiyor"

Nevruz etkinliğine Eskişehir'de ilk defa katıldığını belirten 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Sheroza Shamradava, "Böyle bir etkinliğe 4 senedir ilk defa geliyorum. Çok güzel ve çok eğlenceli geçiyor. Eskişehir'de ilk defa geldim. Gerçekten çok güzel ve çok beğendim" şeklinde konuştu.