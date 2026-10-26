Eskişehir'de marul yüklü kamyonet devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

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Eskişehir'de devrilen marul yüklü kamyonet trafikte aksamaya neden oldu.

İsmail Y. (50) idaresindeki 26 AH 164 plakalı kamyonet Eskişehir- Ankara kara yolunun Alpu Kavşağı alt geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA