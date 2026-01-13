Haberler

Eskişehir'de marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevredeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak'taki bir marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı çevredeki bazı evler boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
