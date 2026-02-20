Haberler

Eskişehir'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı düzenlendi

Eskişehir'de 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programı düzenlendi
Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, programda öğrencilerle bir araya geldi.

Eskişehir'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda programda İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, stantları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, öğrencilerle de sohbet etti.

Aydın, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin hem değerler eğitimine katkı sunduğunu hem de öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklediğini ifade etti.

Program, davulcu eşliğinde gerçekleştirilen karşılamayla başladı. Sahneye çıkan Nasreddin Hoca karakteri, hikayesini çocuklarla soru-cevap eşliğinde paylaştı.

Öğrenciler, gruplar halinde atölye çalışmalarına katıldı. Sıfır atık atölyesinde ramazan fenerleri hazırlanırken, boyama alanı, iyilik kumbarası etkinliği ve fotoğraf çekim alanları yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
