Eskişehir'de LGBTİ Üyelerine Destek İçin Yapılan İzinsiz Yürüyüşte 18 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de valilik yasağına rağmen LGBTİ üyelerine destek için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan 18 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de valilik yasağına rağmen LBGTİ üyelerine destek için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir grup, LGBTİ üyelerine destek vermek amacıyla 'Onur Yürüyüşü' adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı. LGBTİ bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarı da bulundu. Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Polis minibüsüne bindirilen 18 kişi geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürüldü.

Eskişehir Valiliği, geçen 14 Haziran'da LGBTİ ve derneklerinin, 'Onur Haftası' adı altında kamuya açık alanlarda yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festival yapılmasını 30 gün süreyle yasaklamıştı. Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1'i avukat 20 kişi, 2022 yılındaki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.