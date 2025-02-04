AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Eskişehir'de Kumar ve Kaçakçılığa Operasyon: Cezalar Uygulandı

Eskişehir'de Kumar ve Kaçakçılığa Operasyon: Cezalar Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir dernekte yapılan denetimlerde kumar oynayan 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücülere alkolkontrolleri yapıldı ve kaçak sigara operasyonunda da çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine bir dernekte denetimlerde bulundu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, dernekte kumar oynatıldığı tespit edildi. 5 kişiye "kumar oynamak"tan kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Çalışmada, I.K. ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "kasten yaralama", "tehdit-hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Sürücülere yönelik denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebep olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

31 Ocak-1 Şubat'ta yapılan çalışmada, 702 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullandığı tespit edilen 61 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bazı sürücülerin belgeleri geçici süre geri alınırken, bazı sürücülerinki ise daimi olarak iptal edildi.

İnönü'de kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnönü ilçesinde kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 1600 dal doldurulmuş sigara, 145 paket sahte bandrollü ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
img

Yıldız futbolcudan eski günlerini hatırlatan gol
img

Kamuya yüzlerce personel alınacak
img

Schengen başvuruları için sürpriz adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.