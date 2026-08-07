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Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'de Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kötü kokular gelen evde 1 kişi ölü bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kötü kokular gelen evde 1 kişi ölü bulundu.

71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'taki bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ekrem Aksoy'u (70) hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Aksoy'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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