Odunpazarı'nda Trafik Kazası: 5 Yara

Odunpazarı İlçesi'nde bir otomobilin başka bir otomobile çarptıktan sonra yayaların arasına daldığı trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 5 kişi yaralandı.

Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, İrem A.(25) idaresindeki 07 NIL 93 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçerek önünde bekleyen Eren E. (26) idaresindeki 26 GG 267 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 07 NIL 93 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına daldı.

Kazada yayalar Ömür T., Durna G., Zafer T., Satı S. ve Cüneyt M. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen sürücü İrem A.'ya 5 bin lira para cezası yazılırken, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Öte yandan karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli bir vatandaş kazayı kıl payı atlattı. Şahsın tekerlekli sandalyesi kazada zarar gördü.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
