Haberler

Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kızın cesedi toprağa gömülü halde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 Mart'tan beri kayıp olan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cesedi, babasına ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu. Kızın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, babasının intihar etmesinin ardından cesedi bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 Mart'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu.

Evinden 2 Mart'ta ayrılan Zehra Üzüm'e ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine başvuruda bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası A.Ü'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

Zehra Üzüm'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti