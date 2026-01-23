Husumetlisini keresteyle öldürdüğü iddia edilen sanık kendini böyle savundu

Eskişehir'de tartıştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Dogruk'u (60) keresteyle döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu sanık Aydın Keskin (48), davanın ilk duruşmasında Dogruk'un 2 ay önce kendisini darbettiğini öne sürerek, "Bel kısmı ve kaba yerlerine vurdum, özellikle katiyen kafa kısmına vurmadım. Bana verdiği acıyı hissettirmek için karşılık vermek istedim. Sadece yaralı diye düşünüp, ayrıldım" dedi.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında Hasan Hüseyin Dogruk, husumetli olduğu Aydın Keskin ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KERESTEYLE DÖVEREK AĞIR YARALADI

Keskin keresteyle Dogruk'u darbederek, ağır yaraladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Dogruk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Aydın Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kovalama ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogrul'un darbedilme anları yer aldı.

"YARALI DİYE DÜŞÜNÜP, AYRILDIM"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Keskin hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Aydın Keskin'in yanı sıra avukatlar ve öldürülen Hasan Hüseyin Dogruk'un eşi Hatice Dogruk katıldı.

Emekli kaynak operatörü olan Keskin, olaydan 2 ay önce Dogruk'un beslediği kuşları rahatsız ettiği gerekçesiyle kendisini darbettiğini belirterek, "Olaydan sonra kendi içime kapandım. İntikam alma peşinde de olmadım. Haksızlığa uğradığım için içerledim, olay öyle kapandı. Gezerken oraya yakın bir yerlerde köfte yemeye gittim. Bu şahıs geldi tekrar köfteci etrafında gezinip bana kaş göz işareti yaptı. Ben korktum ve benim peşimi bırakmayacağını düşündüm. Korkuyla beni çağırdığı yere doğru gittim.

Gözüme tahta parçası ilişti, sırf kendimi korumak amacıyla 2-3 kere vurdum. O hızla olay yerinden ayrıldım. Bel kısmı ve kaba yerlerine vurdum, özellikle katiyen kafa kısmına vurmadım. Bana verdiği acıyı hissettirmek için karşılık vermek istedim. Sadece yaralı diye düşünüp, ayrıldım. Oradan ayrıldıktan sonra ambulans sesi duydum, bu kadar mühim ne olabilir diye düşündüm ve geri döndüm. Kolluk kuvvetlerine teslim oldum. Pişmanım, adalete güveniyorum. Şahıstan korktuğum için ilk darbettiğinde herhangi bir yere şikayette bulunmadım" diye konuştu.

"CEZASINI ÇEKSİN"

Hasan Hüseyin Dogruk'un eşi Hatice Dogruk da "Eşimle herhalde tartışma yaşamışlar, tatlıya bağlanmış. Benim bilgim bu kadar. Biz görmedik, yaşamadık, bilmiyoruz. 1-2 ay öncesinde bir geldi, halinden anladım. 'Bir şey mi oldu' dedim, 'Kavga ettik' dedi. O zaman kafa üzerinde bir kızarıklık görmüştüm. 'Yok bir şey ufak bir tartışmaydı, tatlıya bağladık' dedi. En son bir yere çarptım' dedi. Şikayetçiyim, cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti savunmaların ardından sanık Aydın Keskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.