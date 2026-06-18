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Eskişehir'de kamyon 9 yaşındaki çocuğa çarptı

Eskişehir'de kamyon 9 yaşındaki çocuğa çarptı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Barış K. (40) idaresindeki 26 SU 102 plakalı kamyon,Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen E'ye (9) çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eymen E, bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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