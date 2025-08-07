Eskişehir'de Kaçak Kazı ve Motosiklet Operasyonları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 2 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma, takibe aldıkları şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemede, 2 telsiz ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Motosiklet denetimi yapıldı

Alpu ilçesinde, motor ve şase numarası değiştirilmiş, plakasız ve belgesiz 16 motosiklet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin motosikletlerin motor ve şasi numaralarını silerek değiştirdikleri, ruhsat ve resmi belge olmadan kullandıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Motor ve şase numarası değiştirilmiş, plakasız ve belgesiz 16 motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliye ait araçta yapılan aramada, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 bin 240 içi tütün doldurulmuş makaron ve 2 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.