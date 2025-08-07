Eskişehir'de Kaçak Kazı ve Motosiklet Operasyonları

Eskişehir'de Kaçak Kazı ve Motosiklet Operasyonları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ve Alpu ilçelerinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalanırken, motosiklet denetiminde motor ve şasi numarası değiştirilmiş 16 motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, kaçak sigara ticareti yapan bir şüpheliye de operasyon düzenlendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 2 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma, takibe aldıkları şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemede, 2 telsiz ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Motosiklet denetimi yapıldı

Alpu ilçesinde, motor ve şase numarası değiştirilmiş, plakasız ve belgesiz 16 motosiklet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin motosikletlerin motor ve şasi numaralarını silerek değiştirdikleri, ruhsat ve resmi belge olmadan kullandıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Motor ve şase numarası değiştirilmiş, plakasız ve belgesiz 16 motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliye ait araçta yapılan aramada, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 bin 240 içi tütün doldurulmuş makaron ve 2 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.