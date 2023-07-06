Eskişehir'de İş İnsanına Yönelik Silahlı Saldırının Şüphelileri Yakalandı

Eskişehir'de bir iş insanına yönelik silahlı saldırının şüphelisi 6 kişi ile azmettiricisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve şüphelileri operasyonla yakaladı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir iş insanına yönelik silahlı saldırının şüphelisi 6 kişi ile azmettiricisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta merkez Odunpazarı ilçesindeki Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı'nda iş insanı Tufan C'nin silahla kolundan ve dizinden yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler Sedat K, Caner M, Şahin T, Murat K, Soner T. ile Serdar D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Sedat K, Caner M, Şahin T. ile Murat K. tutuklandı. Soner T. ve Serdar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Şahin K. ise Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.