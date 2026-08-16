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Eskişehir'de inşaattan düşen işçi öldü

Eskişehir'de inşaattan düşen işçi öldü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emek Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı'nda yapımı devam eden üç katlı binanın en üst katında iskele üzerinde kalıp çakan Haşim Çınar (39), dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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