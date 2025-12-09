Eskişehir'deki halk eğitim merkezinde protez tırnak kursu açıldı

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi, 'protez tırnak' eğitiminin verildiği atölyeyi açtı. Eğitmen Kübra Bingöl Çelik, kursların yoğun talep gördüğünü ve halk eğitim merkezlerinde ilk kez böyle bir kurs açıldığını belirterek, "Halk eğitim merkezlerinde ilk kez protez tırnak atölyemiz kuruldu. Protez tırnak kursunda tırnakların hem estetik bakış açısıyla hem de görsel olarak protez tırnak çeşitleri şekillerle eğitim veriyoruz" dedi.

Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi, kadınların istihdama katılımını artırmak ve güzellik sektöründeki büyüyen ihtiyaca yanıt vermek amacıyla protez tırnak kursu açtı. Tırnak bakım ve süsleme sanatları üzerine 92 saatlik modül üzerinden verilen eğitimler hem Türkiye'de hem de yurtdışında geçerli Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sağlıyor. Kursiyerler hem kendi iş yerlerini açmak hem de bir merkezde çalışmak için kurslara yoğun ilgi gösterirken, başvurular açıldıktan dakikalar içinde doldu. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'nde 20 kişilik sınıflar haftada 4 grup halinde eğitim alıyor.

'TÜRKİYE'DE BİR İLKİ BAŞARDIK'

Eğitmen Kübra Bingöl Çelik, kursların yoğun talep gördüğünü ifade ederek, "Halk eğitim merkezlerinde ilk kez protez tırnak atölyemiz kuruldu. Protez tırnak kursunda tırnakların hem estetik bakış açısıyla hem de görsel olarak protez tırnak çeşitleri şekillerle eğitim veriyoruz. Protez tırnak kursumuz 92 saatlik bir modülümüz, bunun tabi ki de modül aldıktan sonra, kazandıktan sonra üst seviyelerini de açıyoruz. Protez tırnakta temel manikür ve medikal manikür eğitimlerini veriyoruz. Kurslarımız açılıyor, bir hafta içerisinde 4 grubumuz var. Kursumuz açıldığı an itibari ile birkaç dakika içerisinde doluyor. 20 kişilik gruplarla 4 farklı gruplarımız var. Sertifika sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da geçerli. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veriyoruz. Bu belgeyle yurt dışında hem iş yeri açabilirler hem de bir yerde çalışabilirler. Bizden aldıkları modülleri tamamladıklarında ustalık belgesi kazanıyorlar, ustalık sınavlarına girdikleri zaman hem yer açabiliyorlar hem de halk eğitim merkezinde eğitmen olarak çalışıyorlar" dedi.

Başvuru yapmak isteyenlerin okur yazar olmasının ve 14 yaşından büyük olması gerektiğini anlatan Çelik, "Bizim sektörümüz kadınlara hizmet veren, kendini sürekli yenileyen bir sektör. Protez tırnak ise son zamanlarda çok popüler bir sistem olduğu için talepler doğrultusunda halk eğitimlerde kurslar açılıyor" şeklinde konuştu.

'KEYİF ALABİLECEĞİM BİR İŞ YAPMAYI İSTEDİM'

Kursiyer Tuğba Öbek (29), güzellik sektöründeki popülerliğin kendisini bu alana yönlendirdiğini söyledi. Bu sektör için otomasyon öğretmenliği mesleğinden ayrıldığını belirten Öbek, "Sektördeki popülerliği gördüğüm ve kadınlarla ilgili yapılan meslek dalında hiçbir zaman bitmeyeceğini düşündüğüm için böyle bir eğitim alıp, daha sonra kendi yerimi açmayı düşündüm. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'nin kurmuş olduğu atölyeyi daha önce gelen arkadaşlarımdan da duyduğum için ve talebinde yoğun olduğunu görünce başvurmak istedim. Hatta yoğunluktan dolayı ikinci başvurumda kayıt olabildim, çok fazla talep var. Şu an aldığımız eğitim ilk aşama, temel aşaması. Daha sonra ikinci aşama nail art kısmına geçtikten sonra ustalık belgesini alarak, kendi iş yerimi açmayı planlıyorum. Özel bir kurumda çalışıyordum, şu an işimden ayrıldım ve farklı bir alana daha biraz da bu işin sanatla ilgili olduğunu düşündüğüm için kendimi de biraz yansıtabileceğim bir alana yönelmek istedim. Hem kendi işimin patronu olarak hem de daha keyif alabileceğim bir iş yapmayı planladım o nedenle bu eğitimi almaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

