Eskişehir'de genç çiftlere evlilik öncesi eğitim
Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.
Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanmaya hak kazanan Eskişehir'deki çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" düzenlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, genç çiftlere evlilik sürecine ilişkin çeşitli konularda bilgi verildi.
Kaynak: AA