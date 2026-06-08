Haberler

Eskişehir'de "3. Geleceğin Sesi Sempozyumu" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen Geleceğin Sesi Sempozyumu'nda (ESGES) gençler, eğitimin geleceğine dair bildiri ve poster sunumları yaptı. Vali Yılmaz, 248 başvurudan 149'unun kabul edildiğini belirtti.

Milli Mücadele ruhunu ve kültürel değerleri yaşatmak, günün dünyasını anlamak ve bilim ile teknolojinin ışığında geleceğe yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla organize edilen Eskişehir Geleceğin Sesi Sempozyumu'nun (ESGES) üçüncüsü gerçekleştirildi.

Valiliğin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, salonda gençlerin özgün düşüncelerini bilimin diliyle ifade ettiği çok özel, müstesna bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Sempozyumun temasının "Gençlerin Bakış Açısıyla Gelecekte Eğitim" olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bu sefer izleyici değil, sadece dinleyici hiç değil. Onlar, eğitimin geleceğini tartışan bu masanın en önemli, asil temsilcileridir. Bu sempozyuma tam 248 başvuru yapıldı. Bilim kurulumuzun titiz incelemeleri sonucunda 149 çalışma özeti kabul edildi. Bugün, gün boyunca 37 bildiri ve 20 poster sunumu gerçekleşecek. Bu rakamlar sıradan birer istatistik değil öğrencilerimizin yıl boyu gösterdikleri azmin, uykusuz gecelerinin, atölyelerde döktükleri terin, bitmeyen meraklarının ve bilimsel arayışlarının somut birer karşılığıdır."

Yılmaz, 19 proje okulundan gelen gençlerin Eskişehir'deki köklü üniversitelerin yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan güçlü bir bilim kurulu önünde çalışmalarını savunacağını dile getirerek, "Bu birliktelik, sadece bir lise sunumu değil, liselerimiz ile üniversitelerimiz arasında kurulan, ayakları yere basan bölgesel ve güçlü bir akademik köprüdür." dedi.

Müzik dinletisinin ardından TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan tarafından sempozyumun açılış dersi verildi.

Program kapsamında 19 proje okulundaki öğrenciler hazırladıkları 37 bildiri ve 20 poster sunumuyla eğitimin geleceğine dair fikir ve önerilerini paylaştı.

Sempozyumda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da konuştu.

Sempozyuma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, bazı kurum müdürleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi, yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi, yeni isim önerdi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz

Seçimden önce Safi'ye vurduğu darbeye bakın

AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir

AYM Başkanı Kadir Özkaya: 14 yılda 87 bin ihlal kararı verildi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması