Haberler

Eskişehir'de geçen hafta balkondan düşerek yaralanan kişi, eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, balkondan düşerek yaralanan Mehmet K, eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Sevim Özdemir'in otopsi raporunda, cinayet tarihinden birkaç gün önce öldüğü tespit edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geçen hafta balkondan düşerek yaralanan kişi, evinde eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen hafta, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bir apartmanın 7. katında Mehmet K'nin (58) evinin balkonundan düşmesi ve aynı olay esnasında 50 yaşındaki eşi Sevim Özdemir'in evde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Sevim Özdemir'in otopsi raporunda, olaydan birkaç gün önce boğularak öldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Mehmet K'nin, emniyetteki ifadesinde eşi Sevim Özdemir'i öldürdüğünü kabul ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

27 Şubat'ta, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bir apartmanın 7. katında Mehmet K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düşmüş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

İtfaiyenin evin kapısını açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, Mehmet K'nin eşi Sevim Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yapılan ilk incelemede ise Özdemir'in birkaç gün önce öldüğü anlaşılmıştı.

Balkondan düşerek yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırılmış, Sevim Özdemir'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülmüştü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici

Savaştaki büyük tehlikeye dikkat çektiler: Endişe verici
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Azerbaycan'da okulun yanına İHA düştü

En alakasız ülke de savaşa girecek gibi! Okulun yanı başını vurdular
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum