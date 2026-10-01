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Eskişehir'de Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşüne 210 çocuk, genç ve yaşlı katıldı

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Eskişehir'de Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşüne 210 çocuk, genç ve yaşlı katıldı
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Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı. Vali Erdinç Yılmaz ve İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katıldığı etkinliğe 210 çocuk, genç ve yaşlı ile personel katıldı; program Mehter dinletisiyle sona erdi.

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın da katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünden başlayan yürüyüş, Yediler Parkı'nda sona erdi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel kuruluşlardan hizmet alan 210 çocuk, genç ve yaşlı ile hizmet sunan personel katıldı.

Katılımcılar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle yürüyüş boyunca yaşlıların toplumdaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık mesajları verdi.

Programın sonunda vatandaşlara Mehter Takımı tarafından kısa dinleti sunuldu.

Kaynak: AA
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