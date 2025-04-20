Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırdığı kişi tarafından yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası alınmış.

Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı kişiden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para almasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 7 burma bilezik, 10 çeyrek altın, altın taşlı bileklik, beyaz altın broş, 1 gram altın, altın gerdanlık ve 2 altın küpe ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kurusıkı tabancayla ilgili şüphelilerden birine 11 bin 977 lira ceza kesildi.

El konulan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.