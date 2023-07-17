Eskişehir'de Boşanmak İsteyen Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Eskişehir'de boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Sibel Yıldız, eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istediği sırada çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sanık Sibel Yıldız, mahkemede suçlamaları reddetti ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız'ı (35) bıçaklayarak öldüren Sibel Yıldız (26), 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.< Odunpazarı ilçesinde oturan Sibel Yıldız, Ekim 2021'de eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi. Evde çift arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Sibel Yıldız, Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Sibel Yıldız, hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına; Sibel Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasında Yıldız, "Kesinlikle bu suçu işlemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Sibel Yıldız'ı 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurup, Sibel Yıldız'a 'iyi hal' indirimi uyguladı. Yıldız'ın cezası, müebbet hapse çevrildi.